За підпал ніхто не затриманий.

На Кутузовському проспекті в Москві невідомий кинув коктейль Молотова в приймальню голови "Єдиної Росії" Дмитра Медведєва.

Про це повідомляє ASTRA.

Близько 03:00 26 жовтня у вікно будівлі в Москві, де розташована громадська приймальня "Єдиної Росії", кинули "коктейль Молотова".

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Повідомляється, що пожежу загасили охоронці, за підпал ніхто не затриманий.

Підпали офісів "Єдиної Росії"

Згідно з матеріалами видання "Медуза", яке веде підрахунок випадків підпалів військкоматів, адміністрацій і офісів "єдиноросів", які почалися після оголошення часткової мобілізації в Росії, випадок в Москві – другий за період з 21 вересня.

24 вересня в Республіці Башкортостан біля офісу партії "Єдина Росія" підпалили автомобільні покришки. З будівлі самостійно евакуювалися п'ятеро людей. Через те, що сталося, було пошкодженоа пластикові вхідні двері.

У серпні штаб пропутінської "Єдиної Росії" підірвали партизани в окупованому Мелітополі (Запорізька область).

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