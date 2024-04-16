На тлі понівеченого храму видніється зруйнований дитячий майданчик. Колись квітуче місто - зараз суцільний біль.

Часів Яр - ще одна сторінка понівеченої історії України. Він перейняв долю втрачених Бахмута та Авдіївки. Військові показали кадри випаленого міста.

Розбиті шпилі церкви, викривлені паркани, порожні вікна багатоповерхівок, де колись жили українці. І десь там на тлі, за храмом, можна побачити самотній дитячий майданчик. Таку картину сучасного стану міста опублікували бійці штурмового батальйону "Чорний лебідь".

Йдеться про 255-ту ударну групу Збройних сил України. Вона захищає спокій українців якраз на східному фронті. Там, де тримається Часів Яр.

"Часів Яр. Біль... Ми там, ми стоїмо, важко, б'ємось. Вірте, підтримуйте", - написали вчора військові.

Бої за Часів Яр - Росія жадає це місто для "переможного" свята

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що Росія жадає отримати Часів Яр до "переможної" річниці 9 травня (день закінчення Другої світової, який дуже шанується у РФ).

Військові кажуть, що наразі окупанти як "зомбаки" йдуть в штурми, щоб виконати завдання. Ситуація щодо Часового Яру дуже складна, казала бригада "Рубіж" 15 квітня.

Заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБР також казав, що в районі Часового Яру паритету сил немає - перевага, на жаль, за Росією. Водночас пояснив, що його бійці намагаються "вигравати" в окупантів професіоналізмом, адже співвідношення по артилерії між росіянами та ЗСУ - десь 1 до 6.

Вас також можуть зацікавити новини: