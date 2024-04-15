Він зауважує, що ситуація дуже складна, ворог кидає все більше своїх підрозділів для досягнення мети.

Російські окупанти "лізуть як зомбаки", намагаючись захопити місто Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж" Дмитро Кожубенко.

"Ситуація зараз дуже складна. Противник кидає все більше і більше своїх підрозділів для того, щоб досягти мети. Це безпосередньо захопити місто Часів Яр. Вже є інформація про те, що противнику була поставлена задача до 9 травня здійснити захоплення міста", - зазначив Кожубенко.

Так, додав він, ворог на цьому напрямку зосередив дуже велику кількість бронетехніки, велику кількість "штурмового м’яса", дронів різного типу та артилерію.

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"Вони раз за разом проводять свої штурмові дії, не рахуючись зі смертями. У них просто, таке враження, ніби їм сказали: "От, хто перший добіжить до Часового Яру, тому даємо героя Росії, і все у вас буде добре". І вони просто там як зомбаки лізуть і лізуть. Наші Сили оборони їх вбивають: і стрілковим озброєнням, і FPV-дронами. Але противник не рахується з втратами, у них є поставлена мета, і вони йдуть до неї будь-якою ціною", - розповів офіцер.

Останні новини про Часів Яр

14 квітня Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія поставила за мету захопити Часів Яр до 9 травня.

Згодом військовий експерт Петро Черник розповів про перспективи для Часового Яру. За його словами, Сили оборони перетворили Часів Яр на фортецю. Але навіть попри це, Росія може взяти місто кількістю особового складу.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко висловив думку, що бажання Росії захопити Часів Яр відрізняються від її планів у Бахмуті та Авдіївці.

Він, зокрема, зауважив, що Часів Яр знаходиться на найбільшій висоті у цьому регіоні, тож для Росії важливо захопити це місто, аби рухатися далі, вглиб Донецької області.

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