У чатботі єВорог можна повідомити ЗСУ про переміщення та геолокацію окупантів.

257 тисяч українців вже скористалися чатботом єВорог, за допомогою якого можна повідомити про пересування окупанта чи ворожої техніки.

Про це Міністерство цифрової інформації повідомило у Facebook.

У міністерстві зазначили, що вдячні кожному, хто повідомляє ЗСУ про переміщення та геолокацію окупантів.

"Ви робите неймовірний внесок до нашої спільної перемоги над російським загарбником. Наша команда 24/7 обробляє кожне повідомлення в чатботі та приємно вражена вашій допомозі ЗСУ. Продовжуйте надсилати нові подробиці про переміщення чи дії окупантів у чатбот єВорог: https://t.me/evorog_bot", - йдеться у повідомленні Мінцифри.

"Ми вже знищили понад 20 тисяч окупантів та майже 5 тисяч ворожої техніки, зокрема еталон російського морського флоту — крейсер "‎Москва". Залишилося ще трохи. Єднаймося заради перемоги. Здолаємо ворога разом", - зазначили у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Мінцифри створило чатбот "єВорог", за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи ворожої техніки.

Через чатбот (@evorog_bot) можна сфотографувати або зняти на відео окупантів і їхню техніку та надіслати кадри.