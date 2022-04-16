257 тисяч українців вже скористалися чатботом єВорог, за допомогою якого можна повідомити про пересування окупанта чи ворожої техніки.
Про це Міністерство цифрової інформації повідомило у Facebook.
У міністерстві зазначили, що вдячні кожному, хто повідомляє ЗСУ про переміщення та геолокацію окупантів.
"Ви робите неймовірний внесок до нашої спільної перемоги над російським загарбником. Наша команда 24/7 обробляє кожне повідомлення в чатботі та приємно вражена вашій допомозі ЗСУ. Продовжуйте надсилати нові подробиці про переміщення чи дії окупантів у чатбот єВорог: https://t.me/evorog_bot", - йдеться у повідомленні Мінцифри.
"Ми вже знищили понад 20 тисяч окупантів та майже 5 тисяч ворожої техніки, зокрема еталон російського морського флоту — крейсер "Москва". Залишилося ще трохи. Єднаймося заради перемоги. Здолаємо ворога разом", - зазначили у міністерстві.
Як повідомляв УНІАН, на початку березня Мінцифри створило чатбот "єВорог", за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи ворожої техніки.
Через чатбот (@evorog_bot) можна сфотографувати або зняти на відео окупантів і їхню техніку та надіслати кадри.