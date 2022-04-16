Він зазначив, що подружжя з перших днів війни доставляло гумдопомогу лисичанам.

У Лисичанську під обстріл потрапило подружжя волонтерів: чоловік загинув, жінка в реанімації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"В одному з віддалених районів Лисичанська сьогодні під час ворожого обстрілу загинув волонтер, його дружина у важкому стані в лікарні. Подружжя з перших днів війни волонтерило, вони доставляли гумдопомогу лисичанам", - зазначив він.

Гайдай додав, що ці люди - мирні, добрі та позитивні.

"Андрій. Вічна пам'ять... Помолимося за одужання Ольги", - підсумував Гайдай.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти обстріляли багатоповерхівки та школу.

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