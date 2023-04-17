Червоний Хрест виявився вкрай неефективною організацією, вважає Лубінець.

Міжнародний комітет Червоного Хреста не вирішив проблеми у своїй роботі на тлі російського вторгнення в Україну, попри публічну критику з Києва. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Українській правді".

"Я не бачу змін підходів, змін напрямків, змін рухів спілкування [Червоного Хреста] з Російською Федерацією. Я не бачу конкретних механізмів, як вони, виконуючи свій мандат, захищають права громадян України. Вони цього не роблять", – заявив омбудсмен.

Лубинець висловив думку, що нинішня війна розкрила загальну неефективність міжнародної системи захисту прав людини. На його думку, вона виявилася "фікцією, яка існує тільки на папері".

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Україна критикує Червоний Хрест

Раніше Офіс президента України неодноразово критикував Червоний Хрест за нездатність отримати доступ до місць утримання українських полонених у Росії та на окупованих територіях. Особливо скандальним виявився випадок з полоненими в Оленівці, на окупованій частині Донбасу. Там в ході дивного вибуху загинули десятки полонених.

Крім того, Червоний Хрест потрапив у кілька скандалів, пов'язаних з допомогою окупантам та їхнім родинам. Так, у жовтні стало відомо, що російський Червоний Хрест розпочав збір коштів для допомоги сім'ям російських військовослужбовців.

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