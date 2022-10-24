Збір коштів спрямований на надання гуманітарної та адресної допомоги сім'ям учасників "спеціальної військової операції".

Організація Російський Червоний Хрест розпочала збір коштів для допомоги сім'ям мобілізованих та російських військовослужбовців.

Як повідомляв голова РКК Павло Савчук, організація в рамках загальноросійської акції взаємодопомоги "Мы вместе" відкрила збір, спрямований на надання гуманітарної та адресної допомоги сім'ям беруть участь у війні проти України, яку Росія продовжує називати "спеціальною військовою операцією".

Програма, зокрема, передбачає допомогу сім'ям мобілізованих в рамках часткової мобілізації, розпочатої в РФ 21 вересня.

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"Із запитами сімей мобілізованих ми будемо працювати в індивідуальному порядку, для нужденних будуть також формуватися гуманітарні набори", - казав Савчук.

24 жовтня збір, оголошений на початку місяця, привернув увагу українських соцмереж. Українці критикували організацію і масово зверталися до офіційних сторінок організації на різних платформах.

Реакція Міжнародного Комітету Червоного Хреста

У МКЧХ відхрестилися від цього збору. Представник Міжнародного Комітету Червоного Хреста Олександр Власенко в коментарі "Укрінформу" пояснив, що цей збір проводить "Російський Червоний Хрест", а не "російська делегація Міжнародного Комітету Червоного Хреста". За його словами, це різні організації, які об'єднують тільки загальні принципи. Також він наголосив, що національні товариства Червоного Хреста абсолютно незалежні у своїй діяльності, своїй ініціативі і жодним чином не підкоряються і не звітують перед МКЧХ.

"Існує рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Це – загальна організація, яка має кілька складових. Одна з цих складових – це національні товариства Червоного Хреста, у них є свої завдання. У кожній країні є одне таке. ... І є окремо Міжнародний Комітет Червоного Хреста, у нас своє завдання, ми працюємо в зоні конфлікту, наша місія – допомагати цивільному населенню, яке постраждало внаслідок збройного конфлікту або інших ситуацій насильства. Тобто, ми об'єднані тільки одним рухом", – сказав Власенко.

Аналогічне пояснення опублікували на сторінці делегації МКЧХ в Україні. Там зауважили, що МКЧХ і будь-який Червоний Хрест/Червоний Півмісяць в світі "є різними організаціями, автономними один від одного", а компоненти руху мають свої мандати і завдання.

МКЧХ і війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, 20 травня 2022 року українські військові завершили оборону "Азовсталі". Понад 2,5 тисячі захисників України опинилися в полоні.

Президент України Володимир Зеленський акцентував, що коли захисники "Азовсталі" виходили з заводу, ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя, здоров'я наших воїнів. У серпні в МКЧХ заявили, що нібито не гарантували безпеку військовополонених, евакуйованих з Маріуполя.

У ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка в Донецькій області стався вибух, внаслідок якого було зруйновано будівлю, де утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені. Було вбито понад 50 українських захисників.

Україна домагалася того, щоб представники МКЧХ вирушили в Оленівку, проте цього досі не сталося.

13 жовтня Україна висунула ультиматум Міжнародному комітету Червоного Хреста. Організації дали три дні для направлення місії в колонію в окупованій Оленівці. 14 жовтня організація заявила, що "розділяє розчарування" від того, що не має доступу до українських військовополонених.

15 жовтня новий президент МКЧХ Мір'яна Еггер під час зустрічі з керівником ОП Андрієм Єрмаком заявила, що Червоний Хрест продовжуватиме вимагати отримання доступу до українських військовополонених.

Проте вже 17 жовтня стало відомо, що в МКЧХ проігнорували заклик України приєднатися до української делегації з метою здійснення спроби відвідування колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак за результатами поїздки української делегації на контактну лінію в Запорізькій області заявив, що Україна не бачить готовності МКЧХ працювати над захистом українських полонених.

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