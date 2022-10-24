Організація Російський Червоний Хрест розпочала збір коштів для допомоги сім'ям мобілізованих та російських військовослужбовців.
Як повідомляв голова РКК Павло Савчук, організація в рамках загальноросійської акції взаємодопомоги "Мы вместе" відкрила збір, спрямований на надання гуманітарної та адресної допомоги сім'ям беруть участь у війні проти України, яку Росія продовжує називати "спеціальною військовою операцією".
Програма, зокрема, передбачає допомогу сім'ям мобілізованих в рамках часткової мобілізації, розпочатої в РФ 21 вересня.
"Із запитами сімей мобілізованих ми будемо працювати в індивідуальному порядку, для нужденних будуть також формуватися гуманітарні набори", - казав Савчук.
24 жовтня збір, оголошений на початку місяця, привернув увагу українських соцмереж. Українці критикували організацію і масово зверталися до офіційних сторінок організації на різних платформах.
Реакція Міжнародного Комітету Червоного Хреста
У МКЧХ відхрестилися від цього збору. Представник Міжнародного Комітету Червоного Хреста Олександр Власенко в коментарі "Укрінформу" пояснив, що цей збір проводить "Російський Червоний Хрест", а не "російська делегація Міжнародного Комітету Червоного Хреста". За його словами, це різні організації, які об'єднують тільки загальні принципи. Також він наголосив, що національні товариства Червоного Хреста абсолютно незалежні у своїй діяльності, своїй ініціативі і жодним чином не підкоряються і не звітують перед МКЧХ.
"Існує рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Це – загальна організація, яка має кілька складових. Одна з цих складових – це національні товариства Червоного Хреста, у них є свої завдання. У кожній країні є одне таке. ... І є окремо Міжнародний Комітет Червоного Хреста, у нас своє завдання, ми працюємо в зоні конфлікту, наша місія – допомагати цивільному населенню, яке постраждало внаслідок збройного конфлікту або інших ситуацій насильства. Тобто, ми об'єднані тільки одним рухом", – сказав Власенко.
Аналогічне пояснення опублікували на сторінці делегації МКЧХ в Україні. Там зауважили, що МКЧХ і будь-який Червоний Хрест/Червоний Півмісяць в світі "є різними організаціями, автономними один від одного", а компоненти руху мають свої мандати і завдання.
МКЧХ і війна в Україні
Як повідомляв УНІАН, 20 травня 2022 року українські військові завершили оборону "Азовсталі". Понад 2,5 тисячі захисників України опинилися в полоні.
Президент України Володимир Зеленський акцентував, що коли захисники "Азовсталі" виходили з заводу, ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя, здоров'я наших воїнів. У серпні в МКЧХ заявили, що нібито не гарантували безпеку військовополонених, евакуйованих з Маріуполя.
У ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка в Донецькій області стався вибух, внаслідок якого було зруйновано будівлю, де утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені. Було вбито понад 50 українських захисників.
Україна домагалася того, щоб представники МКЧХ вирушили в Оленівку, проте цього досі не сталося.
13 жовтня Україна висунула ультиматум Міжнародному комітету Червоного Хреста. Організації дали три дні для направлення місії в колонію в окупованій Оленівці. 14 жовтня організація заявила, що "розділяє розчарування" від того, що не має доступу до українських військовополонених.
15 жовтня новий президент МКЧХ Мір'яна Еггер під час зустрічі з керівником ОП Андрієм Єрмаком заявила, що Червоний Хрест продовжуватиме вимагати отримання доступу до українських військовополонених.
Проте вже 17 жовтня стало відомо, що в МКЧХ проігнорували заклик України приєднатися до української делегації з метою здійснення спроби відвідування колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області.
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак за результатами поїздки української делегації на контактну лінію в Запорізькій області заявив, що Україна не бачить готовності МКЧХ працювати над захистом українських полонених.