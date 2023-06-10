Юсов вважає, що після підриву ГЕС окупанти не зупиняться.

Головне управління розвідки України вважає, що наразі не має підстав вважати, що росіяни припинять тактику терору у війні проти України. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, відповідаючи на запитання чого чекати від окупантів після підриву Каховської ГЕС та інших злочинів.

"Терориста можна лише зупинити і притягнути до відповідальності. Якщо людина, система, держава, армія коїли військові злочини до цього і використовують ці методи зараз, які підстави вважати, що завтра вони зміняться і раптом почнуть шанувати життя людей, дітей, чи міжнародне право? Ні. Цього не станеться", - сказав він.

За словами Юсова, тільки успіхи української армії і сил оборони, посилення міжнародної проукраїнської коаліції і відновлення територіальної цілісності можуть протидіяти агресору.

"Для цього робиться все можливе і неможливе. В тому числі і для захисту інфраструктурних об'єктів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Юсов зазначав, що рішення росіян підірвати Каховську ГЕС за масштабами можна порівняти із повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Тому рішення ухвалював і остаточний наказ віддавав безпосередньо російський диктатор Путін.

Юсов зауважив, що виконавцями цього военного злочину стали російські підрозділи, які дислокувалися на території навколо Каховської ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС - головне

Росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня 2023 року. За інформацією розвідки, операція була заздалегідь спланована країною-агресором, проте загарбники діяли хаотично: затопили навіть власні позиції і техніку.

Кількість зниклих безвісти на Херсонщині збільшилась до 29 людей, евакуація продовжується попри постійні обстріли росіян. Всього у Херсонській області підтоплено 47 населених пунктів, з них 33 - на підконтрольній Україні території та 14 – на тимчасово окупованій.

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