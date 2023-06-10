На даний момент 29 повідомлень про зниклих безвісти.

Кількість зниклих безвісти на Херсонщині збільшилась до 29 людей, евакуація продовжується попри постійні обстріли росіян. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

"На сьогоднішній момент евакуйованих і врятованих ми маємо 2 тис. 678 людей. Намагаємось проводити евакуаційні заходи, попри те, що ворог постійно обстрілює місця евакуації, обстрілює наших рятівників, поліцейських, волонтерів", - сказав він.

За словами міністра, за сьогодні врятовано 80 осіб. На даний момент 29 повідомлень про зниклих безвісти, що на два більше ніж за попередніми даними.

Він нагадав що працює гаряча лінія, куди люди можуть надавати інформацію про необхідність порятунку людей на затоплених територіях підконтрольних Україні.

Клименко зазначив, що поки жодної інформації про мародерство немає. Нарядів і патрулів достатньо, щоб присікти такі випадки.

Також міністр повідомив, що деяких "волонтерів", які приїзжають на місця евакуації зі своїми лодками просто щоб сфотографуватись рятувальники відправляють додому.

Підрив Росією Каховської ГЕС - ситуація на Херсонщині

Зранку 10 червня у Херсоні російські окупанти обстріляли волонтерів, які допомагали людям, котрі постраждали від підтоплення. Це двоє чоловіків 25-ти та 52-х років. Евакуація була призупинена.

Влада Херсонської області закликала волонтерів тимчасово утриматися від відвідування Херсона через активізацію російських обстрілів.

Всього у Херсонській області підтоплено 47 населених пунктів, з них 33 - на підконтрольній Україні території та 14 – на тимчасово окупованій.

Вас також можуть зацікавити новини: