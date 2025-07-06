Так вони відреагували на російські заяви про окупацію міста.

Українські захисники вивісили прапор у населеному пункті Дачне Дніпропетровської області, про захоплення якого росіяни пишуть у мережі.

Відео з прапором 37-ї окремої бригади морської піхоти опубліковане на офіційній сторінці Військово-морських Сил Збройних сил України у соціальній мережі Facebook. Зазначається, що воїни 2-го батальйону морської піхоти встановили стяг сьогодні, 6 липня.

"Ми вивісили прапор нашої бригади в Дачному! Цей прапор - не просто клаптик тканини. Це символ повного та беззаперечного контролю Сил оборони України над цим населеним пунктом!Це чітке нагадування ворогу: ми тут, і ми готові битися до кінця! Жодного метра нашої землі ми не віддамо без бою".

Ситуація на фронті

Нагадаємо, цього тижня пропагандисти РФ поширили відео з бліндажів, запевнивши, що українське селище Дачне нібито перебуває під їхнім повним контролем.

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували ці повідомлення. За даними української сторони, загарбників, які зробили у населеному пункті фотографію з триколором, ліквідували.

Також в Генштабі підкреслили, що російським окупаційним військам так і не вдалося перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей.

За даними українського проєкту DeepState, в районі Дачного динамічна та напружена ситуація - Силам оборони довелося залучити додаткові ресурси на цьому напрямку.

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