Місцева влада заявила про неможливість забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення виборів.

Донецька та Луганська обласні державні адміністрації – обласні військово-цивільні адміністрації повідомили про неможливість проведення місцевих виборів у 18 громадах.

Як повідомляє прес-служба Центрвиборчкому, 23 грудня ЦВК звернулася до Донецької та Луганської ОДА-ВЦА за висновками щодо можливості організації підготовки та проведення 27 березня перших місцевих виборів в окремих територіальних громадах цих регіонів.

У відповідь на звернення ЦВК надійшли листи, в яких йдеться про неможливість провести перші місцеві вибори на окремих територіях цих областей.

Читайте такожСуд скасував постанову ЦВК, що унеможливила місцеві вибори 2020 року в деяких громадах ДонбасуЗокрема, у них повідомляється про те, що "у зв'язку з продовженням здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти України неможливо забезпечити стовідсоткову безпеку для громадян під час організації підготовки та проведення місцевих виборів 27 березня".

Окрім того, як зазначається у протоколі робочої наради з питання проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей, що надійшов до комісії разом з листами від облдержадміністрацій, "Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ на не підконтрольній українській владі території зафіксовано важке озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення, передбачених положеннями Мінських угод, яке за своїми характеристиками дозволяє легко уражати цілі на відстані 15-20 км від лінії зіткнення".

Також, за інформацією ОДА-ВЦА, "в умовах всеохоплюючого режиму припинення вогню незаконні збройні формування активно застосовують тактику дистанційного мінування, підпали сухостою поблизу позицій Збройних сил України та населених пунктів".

"Враховуючи висновки Командування ООС, ГУ Служби безпеки України та Нацполіції в Донецькій та Луганській областях, за результатами робочої наради усіх відповідних відомств з питання проведення місцевих виборів..., Донецька та Луганська ОДА-ВЦА встановили неможливість забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів", - зазначили у ЦВК.

У комісії нагадали, що відтак вибори неможливо провести у 10 сільських, селищних, міських територіальних громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про спрощення набуття громадянства іноземцями, які воювали за Україну на Донбасі. Також президент зазначав, що треба думати над новими ініціативами для врегулювання ситуації на Донбасі.

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