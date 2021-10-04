Влада італійського регіону Лігурія тимчасово зупинили місцеві вибори. Причиною тому стали сильні дощі.
Про це повідомляє La Repubblica.
Зливи призвели до повеней і зсувів, в результаті чого перекрили автомагістраль Савона-Турин. У Лігурії в цей час якраз проходили місцеві вибори, тому влада закрила деякі виборчі дільниці. Імовірно, підрахунок бюлетенів у столиці провінції Генуї продовжать вже завтра.
Від повеней постраждала Понтінвреа, а ще кілька міст Італії постраждали через зсуви. Крім того, через негоду довелося закрити навчальні заклади в регіоні. За інформацією метеорологів, негода вируватиме в регіоні як мінімум до 5 жовтня.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Таїланді тропічний шторм Dianmu викликав масштабні повені. Вже відомо про сімох загиблих. Постраждало практично півкраїни.
Місцева влада оголосила, що постраждали 197795 домашніх господарств в 30 провінціях, в основному на півночі, північному сході й в центрі країни. У багатьох місцях накопичилося по груди води. Люди рятують свої пожитки на човнах.