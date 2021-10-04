Через сильні зливи затоплені вулиці, а через зсуви перекриті дороги.

Влада італійського регіону Лігурія тимчасово зупинили місцеві вибори. Причиною тому стали сильні дощі.

Про це повідомляє La Repubblica.

Зливи призвели до повеней і зсувів, в результаті чого перекрили автомагістраль Савона-Турин. У Лігурії в цей час якраз проходили місцеві вибори, тому влада закрила деякі виборчі дільниці. Імовірно, підрахунок бюлетенів у столиці провінції Генуї продовжать вже завтра.

Від повеней постраждала Понтінвреа, а ще кілька міст Італії постраждали через зсуви. Крім того, через негоду довелося закрити навчальні заклади в регіоні. За інформацією метеорологів, негода вируватиме в регіоні як мінімум до 5 жовтня.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Таїланді тропічний шторм Dianmu викликав масштабні повені. Вже відомо про сімох загиблих. Постраждало практично півкраїни.

Місцева влада оголосила, що постраждали 197795 домашніх господарств в 30 провінціях, в основному на півночі, північному сході й в центрі країни. У багатьох місцях накопичилося по груди води. Люди рятують свої пожитки на човнах.

Автор: Анастасія Горбачова