Вибори планують провести навесні 2022 року.

Центральна виборча комісія звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій щодо перших місцевих виборів в окремих територіальних громадах цих регіонів 27 березня 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЦВК.

"На окремих територіях цих областей існує загроза безпеці виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, а також належному забезпеченню організації підготовки та проведення виборів із дотриманням вимог Кодексу", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосія відправила в ОРДЛО черговий "гумконвой": Україна висловила рішучий протестУ ЦВК зазначають, що рішення про можливість чи неможливість проведення виборів можуть ухвалити на підставі відповідних висновків обласних військово-цивільних адміністрацій. У повідомленні також додали, що Комісія не уповноважена самостійно визначати можливість забезпечення належного рівня безпеки та можливість уникнення терористичної загрози під час організації та проведення виборів на цих територіях.

"Виборчим Кодексом визначено, що перші вибори можуть проводитись двічі на рік – в останню неділю березня та останню неділю жовтня та мають бути призначені не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів. Отже, у разі визнання можливим організувати підготовку та проведення перших місцевих виборів в останню неділю березня 2022 року Комісія повинна ухвалити рішення про їх призначення не пізніше 16 січня 2022 року", - повідомляють у ЦВК.

У Комісії очікують на відповідні висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше 13 січня 2022 року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про спрощення набуття громадянства іноземцями, які воювали за Україну на Донбасі. Також президент зазначав, що треба думати над новими ініціативами для врегулювання ситуації на Донбасі.

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