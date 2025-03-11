В момент удару MJ Pinar завантажувало пшеницю.

Сьогодні ввечері російська загарбницька армія завдала балістичного удару по Одеському морського торговому порту. Внаслідок обстрілу загинули чотири члени екіпажу іноземного судна.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20:15 в Одесі оголосили повітряну тривогу, а вже за декілька хвилин у місті пролунав потужний вибух. Командування Повітряних сил ЗСУ написало, що росіяни запустили по місту балістичну ракету.

Згодом Адміністрація морських портів України повідомила, що під ракетним ударом опинився Одеський морпорт. Балістична ракета влучила у кут причальної стінки:

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"За попередньою інформацією, загинули чотири члени екіпажу судна MJ Pinar, ще один моряк отримав поранення. Також постраждав співробітник лоцманської компанії, який перебував на борту".

Зазначається, що судно MJ Pinar у момент удару завантажувало пшеницю для експорту. Внаслідок атаки зафіксовано численні пошкодження інфраструктури на території порту - причал, зернова галерея термінала тощо. Наразі на місці події працюють екстрені служби.

У соціальних мережах пишуть, що мова йде про суховантажне судно під прапором Барбадосу, на борту якого перебували 12 членів екіпажу. Попередньо, загинули троє сирійців та українець.

Атаки на Одесу

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російська армія завдала по Одесі масований дроновий удар. Внаслідок атаки пошкоджено та зруйновано низку складських приміщень приватних підприємств, резервуари з пальним, бізнес-центр, гаражне приміщення та господарська будівля.

В місті спалахнули пожежі, в том числі резервуарів з пальним та на складі з іграшками. Загальна площа руйнувань - понад 2780 кв. метрів.

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