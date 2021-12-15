Загалом упродовж минулої доби зафіксовано 7 порушень режиму "тиші" з боку окупантів.

Минулої доби, 14 грудня, на Донбасі було поранено українського військового.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", - йдеться в ранковому зведенні штабу щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 15 грудня.

Загалом упродовж минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте такожУ РНБО допустили компроміси з Росією й назвали умовиТак, поблизу Новолуганська бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У напрямку Новотошківського здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. У районі Авдіївки та Гранітного вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

У бік Старогнатівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Новомихайлівки російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Неподалік Водяного здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Окрім того, станом на 7:00 15 грудня з боку російсько-окупаційних військ штаб ООС зафіксував 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У напрямку Первомайського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - зазначили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, командування Збройних сил РФ нарощує заходи з підвищення готовності до виконання завдань оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова