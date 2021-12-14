Данілов наголосив, що Україна не може поступитися своєю територію і курсом на європейську і євроатлантичну інтеграцію.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов допускає компроміс з Російською Федерацією, але не за рахунок інтересів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав журналістам під час презентації системи моніторингу користування надрами.

"Те, що нам треба ставити крапку у цьому питанні, ви знаєте, це завдання, яке поставив Володимир Олександрович [Зеленський], але не за рахунок наших інтересів. Ми не можемо поступитися своєю територією, ми не можемо поступитися тими речами, які зафіксовані у нашій Конституції (про європейську і євроатлантичну інтеграцію, - УНІАН)", - заявив Данілов.

"Чи можемо піти на якісь компроміси? Так, можемо! Але ці компроміси має сприйняти наш народ. Ми не можемо безкомпромісно щось вирішувати і йти на поступки у тому, що на сьогоднішній день пропонує Російська Федерація. Чи змінилася ситуація після розмови Володимира Зеленського з Джо Байденом. Ні, вона не змінилася! Вона лишилася у тому же руслі, у тому же ключі й лишилася на тій же стадії", - заявив Данілов.

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На його переконання, Росія у своїх вимогах підвищує планку, аби з нею усі почали спілкуватися.

"Спілкування потрібне, але ще раз наголошую, - не за рахунок нашого суверенітету. Компроміс можливий, але важливо розуміти, що у будь-якого компромісу є межа, яку ми не можемо з вами переступити", - наголосив Данілов.

Ситуація на кордоні й можлива агресія РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Автор: Віталій Саєнко