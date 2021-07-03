Загалом минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 19 разів порушили режим тиші.

Окупанти двічі обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го калібру.

Про це повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

Загалом минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 19 разів порушили режим тиші.

Окупанти обстрілювали позиції українських військ поблизу Золотого-4, Гнутового, Авдіївки, Пісків, Старогнатівки, Світлодарська, Красногорівки, Кам’янки.

Читайте такожКулеба вважає, що для Росії війна з НАТО у Чорному морі була б самогубствомКрім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10».

З початку доби збройні формування РФ тричі обстріляли з мінометів 120-го калібру українські позиції біля Невельського.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

На ворожі обстріли захисники України відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями, наголосили у штабі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва