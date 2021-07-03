Окупанти двічі обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го калібру.
Про це повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.
Загалом минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 19 разів порушили режим тиші.
Окупанти обстрілювали позиції українських військ поблизу Золотого-4, Гнутового, Авдіївки, Пісків, Старогнатівки, Світлодарська, Красногорівки, Кам’янки.
Читайте такожКулеба вважає, що для Росії війна з НАТО у Чорному морі була б самогубствомКрім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10».
З початку доби збройні формування РФ тричі обстріляли з мінометів 120-го калібру українські позиції біля Невельського.
Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
На ворожі обстріли захисники України відкривали вогонь у відповідь.
Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями, наголосили у штабі.
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