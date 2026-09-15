Україна звільнила від окупантів населений пункт на Донбасі, - DeepState

Українським військовим також удалося відкинути росіян біля ще одного населеного пункту.

Сили оборони деокупували село Середнє Краматорського району в Донецькій області.

Про це повідомили аналітики українського моніторингового проєкту DeepState у телеграм- каналі. Також українські військові не дали ворогу просунутися поблизу Шандриголового в Лиманському районі на Донеччині і відкинули його.

"Сили Оборони України звільнили Середнє та відкинули ворога поблизу Шандриголового", – сказано в повідомленні.

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Війна в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони зірвали плани російського військового командування щодо широкого оточення фортечного поясу в Донецькій області.

В звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) зазначалося, що українські війська демонструють успіхи на стратегічному та оперативному рівнях, всупереч тому, що Москва зображує російську перемогу як неминучу.

Нещодавно українські воїни ліквідували російський виступ на півночі від Лиману, зірвавши плани російського військового командування щодо широкого оточення фортечного поясу в Донецькій області з районів Лимана та Добропілля.

За даними аналітиків, українські війська повернули собі понад 745 квадратних кілометрів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях взимку та навесні 2026 року (ця цифра не включає нещодавні українські здобутки).

В звіті сказано, що російські війська не захоплять Донецьку область до 2032 року з їхніми нинішніми темпами просування – якщо взагалі зможуть її захопити.

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