Сили оборони повернули під контроль 26 населених пунктів у трьох областях, – Драпатий

Зокрема, за останній тиждень було звільнено 15 квадратних кілометрів української землі.

З 29 січня по серпень 2026 року Сили оборони звільнили 26 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Про це президенту України Володимиру Зеленському доповів Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

За словами Головкома, під час першого етапу цієї операції українські захисники звільнили близько 450 квадратних кілометрів української території. А під час другого етапу, який розпочався 5 травня й фактично триває станом на серпень, Сили оборони звільнили чи відновили контроль над 490 квадратними кілометрами української землі.

"На другому етапі звільнено 12 населених пунктів, 8 – Дніпропетровська область, 4 – Запорізька область. Проведено пошук та знищено противника, який інфільтрувався в тиловій смузі тільки ще на 300 кілометрах", – додав Драпатий.

Він також заявив, що загалом під час двох етапів української наступальної кампанії, українськими захисниками було звільнено чи відновлено контроль над 745 квадратними кілометрами.

"Всього звільнено та відновлено контроль над 26 населеними пунктами нашої країни. За останній тиждень десантно-шумові війська в складі чотирьох бригад і двох штурмових полків відновили контроль за близько 15 квадратними кілометрами в нашій території", – зауважив Драпатий.

Оновлено. Пізніше Володимир Зеленський оприлюднив назви населених пунктів, що були звільнені Силами оборони України.

"Березове, Воскресенка, Грушівське, Запорізьке, Зелений Гай, Зірка, Злагода, Калинівське, Красногірське, Маліївка, Мирне, Новогеоргіївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Новохатське, Олександроград, Піддубне, Привілля, Привільне, Рибне, Січневе, Степове, Тернове, Толстой, Цегельне, Ялта – територія трьох областей, 26 населених пунктів звільнені завдяки активним діям наших воїнів. ДШВ ЗСУ, штурмові та інші залучені підрозділи. Дякую за результат, воїни! Продовжуємо наші активні дії та готуємо нові кроки", - написав глава держави.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що російські окупанти хочуть відновити використання бронетехніки на фронті. Для цього ворог використовує систему захисту "Арена-М", яка мала б протидіяти українським БПЛА на лінії боєзіткнення.

Тим часом у РФ заявили про нібито захоплення населеного пункту Щербаківка на Харківщині. Однак в українському ЦПД заявили, що цього села не існує з 1997 року через те, що в ньому не лишилося жодного мешканця. Подібні заяви в службі назвали черговою дезінформацією зі сторони ворога.

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