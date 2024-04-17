Раніше партизани підтвердили, що вдалося успішно уразити ворожий комплекс С-400.

Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков заявив, що авіабаза на тимчасово окупованій території Джанкою є штатним місцем розташування деяких вертольотів та літаків РФ, але ракет "Циркон" там, швидше за все, немає. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Там дійсно є базування безпосередньо полку армійської авіації, це ударні вертольоти Мі-28, К-52 їх використання там помічено дуже давно - це штатне їхнє місце розташування, але на супутникових знімках знов-таки доволі давніх і більш сучасних, давно помічено базування не лише вертольотів, там ще й базуються штурмовики Су-25, які РФ також використовує на постійній основі для ударів по прифронтових районах та й попередньому краю. Тобто, це дійсно авіабаза, яка використовується ворогом доволі активно", - пояснив експерт.

Якщо дивитися на непідтверджені супутникові знімки Джанкою, можливо, було знищено комплекс С-400. Своєю чергою росіяни кажуть, що для удару використовувались балістичні ракети ATACMS. За словами Каткова, така версія може бути цілком можливою.

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"Тут важлива річ, що Україна їх отримувала, у березневому пакеті, єдиний пакет, який був у 2024 році, який виділи США, було розпливчате формулювання стосовно боєприпасів до HIMARS. Технічно ATACMS є боєприпасом до HIMARS. Зрештою могли залишитися певні недоторканні запаси ще з попередньої передачі, тобто можливість використання цілком і логічно, і можливо, тобто вірогідно, це правда", - зауважив він.

Швидше за все, загалом по авіабазі було випущено дві ракети ATACMS, одна з яких потрапила у ворожий комплекс С-400. Катков припустив, що українські бійці могли використати саме ці ракети.

"Стосовно того, що на цьому аеродромі зберігалися ракети "Циркон", мені здається, що тут вже - бажане за дійсне. Дійсно, хотіли б, щоб зберігались і "Циркон", і весь їхній запас, який ворог створив і не лише вони, а й багато чого іншого, й особливо Путін на цьому аеродромі був би під час удару, але ж давайте будемо реалістами. Навряд у Джанкою зберігалися б ці ракети, тому що банально їх використовують, скоріш за все, з мису Тарханкут, там для цього використовують безпосередньо комплекси "Бастіон", адаптовані під цю ракету", - пояснив він.

Удари по авіабазі в Джанкої: що відомо

У ніч проти 17 квітня в окупованому Криму пролунали вибухи. Після цього почалася пожежа в районі аеродрому. Як повідомлялось, на цьому аеродромі дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28 і Ка-52.

Пізніше у військовому русі "АТЕШ" підтвердили знищення ворожого комплексу С-400 у Джанкої та склади з ракетами. Також там повідомили про серйозне ураження сил ПКС РФ у районі командного пункту.

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