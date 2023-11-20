У Держвідновлення розповіли деталі про трирівневий захист, які отримали енергооб'єкти України.

Уряд України та Генеральний штаб Збройних Сил прийняли рішення про захист об’єктів енергетичної інфраструктури від ворожих ракет та дронів.

Як повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, усі проектні рішення узгоджуються з Генеральним штабом Збройних Сил та ДСНС.

"Перший рівень захисту - спорудження габіонів (огороджувальна конструкція, виготовлена з міцної металевої сітки, наповненої камінням - УНІАН) та біг-бегів (м'який контейнер гнучкого матеріалу - УНІАН). На сьогодні Агентство відновлення захищає 90 об’єктів у 21 області від уламків дронів та ракет", – зазначив голова агентства Мустафа Найєм.

Другий рівень - це захист від дронів, зокрема, "Шахедів". Бетонні конструкції, що будуються навколо основної мережі "Укренерго", починаючи з березня цього року. Під захистом 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.

Третій рівень - захист від ракет. Під захистом 22 підстанції від прямого влучання найпотужнішими ракетами у 14 областях.

В агентстві підкреслили, що працюють спільно з "Укренерго", які формують завдання на проектування та будівництво.

"Під час проектування використовуються вихідні дані від ГШ, настанова для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання в Британії за нормативами та стандартами Британії та США", - додали в прес-службі.

Україна готується до ударів РФ по енергетичній інфраструктурі

Україна посилено готується до ударів по енергетиці. Як повідомляло у листопаді видання Financial Times, невеликі підстанції вже захищено стінами з бетонних блоків, а також габіонами з камінням або піском. Вони дозволять захиститися від падіння уламків.

У жовтні голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що перший рівень має захист від вибухової хвилі та уламків. Прості конструкції захищають саме від непрямого влучання чи то ракети, чи то "Шахеда". Другий рівень - це захист від прямого влучання "Шахедів". І третій рівень є найбільш складним і масштабним, який комплексно захищає від "Шахедів" та ракет.

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