'В короткостровокій перспективі': Нідерланди обнадіяли заявою про F-16 для України

Конкретні терміни передачі Україні літаків не називають обидві сторони.

Україна та Нідерланди роблять важливі кроки для того, щоб літаки F-16 почали працювати на фронті якнайшвидше. Втім, терміни прибуття винищувачів не розкриватимуть.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. За його словами, наразі сторони вже обговорили основні технічні аспекти.

"Ми обговорили всі технічні умови, необхідні для того, щоб ці F-16 могли літати тут, і в цьому напрямку робляться важливі кроки", - сказав Брекельманс. Відео дня

Щодо термінів постачання винищувачів нідерландський міністр відмовився від конкретики. На цьому наполягає й Україна.

"Україна теж цього не хоче. Ми не хочемо робити Путіна мудрішим, ніж він вже є", - сказав Брекельманс, додавши, що це станеться "в короткостроковій перспективі".

Літаки F-16 для України - думки

Теоретично українські Повітряні сили ЗСУ після отримання перших американських винищувачів F-16 могли б запускати до дюжини літаків одночасно. Однак, як пише газета Kyiv Post з посиланням на думки аналітиків, реалії воєнного часу та відповідна підготовка українських пілотів змусять здійснювати бойові вильоти в набагато меншому складі.

Як пише Aviation Week & Space Technology, Україна збирається отримати свої довгоочікувані літаки F-16 пізніше цього року після того, як вона запросила багатоцільові винищувачі ще на ранніх етапах російського вторгнення.

Очікування необхідне, щоб гарантувати ефективність літаків, стверджують два ключові екслідери НАТО.

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