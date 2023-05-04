Ворог наразі веде дуже агресивні наступальні дії.

У Бахмуті сьогодні "гарячіше, ніж в пеклі". Про це розповів солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Юрій Сиротюк ("Мамай") в ефірі телемарафону.

Боєць підкреслив, що може говорити лише про сектор відповідальності своєї бригади.

"Ворог дійсно веде зараз дуже агресивні наступальні дії. З безлімітним використанням артилерії", - сказав він.

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За словами Сиротюка, окупанти "гатять по всьому", використовуючи важкі артилерійські системи.

"Оскільки ми контролюємо район багатоповерхівок, південно-західний в’їзд, дорогу Бахмут-Костянтинівка і намагаємося зберегти дорогу Бахмут-Часів Яр, ворог намагається перерізати ці шляхи сполучення. Пробує вести атакувальні дії як з боку Іванівського, де ми постійно ці його наступи відбиваємо, але перебуваємо під дуже щільним артилерійським вогнем", - розповів він.

Цієї ночі, зауважив Сиротюк, менш ніж за 30 хвилин вони нарахували понад 40 155-мм артилерійських снарядів, випущених ворогом "на маленький клаптик території".

"Дуже гаряче. Напевно, гарячіше, ніж в пеклі. Ворог поспішає. Має завдання до якоїсь чергової дати будь-якою ціною взяти Бахмут", - наголосив він.

Крім того, військовослужбовець зауважив, що наразі погода "вирівнялася", підсихає ґрунт.

"Нічого не перешкоджає до наступу. Ясна погода, практично безвітряна. Дуже швидко тут на Донбасі сохнуть ґрунти. Якщо ще три дні тому були суцільні дощі і окопи були по коліна в воді, то зараз цей глинястий ґрунт дуже швидко просихає, він дозволяє робити наступальні штурмові дії", - зауважив військовослужбовець і додав, що "на посадках з’явилася "зеленка".

За оцінкою Сиротюка, зараз у Бахмуті "гарячіше", ніж навіть взимку.

"Звузилася ділянка фронту. Ми зараз контролюємо цю частину західну, багатоповерхівки. І цю частину так звану в районі літачка. Тому ворог може на цьому маленькому клаптику дуже активно використовувати артилерію, чим він і займається", - розповів військовослужбовець.

Він також наголосив, що ворог активно намагається бити по дорогах, лікарях, "швидких", по медичній евакуації.

"Ми розуміємо, що є поставлене завдання, до свята, до так званого їхнього "Дня побєди" знищити до кінця місто Бахмут. І вони дуже активно цим займаються", - сказав Сиротюк.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 4 травня, у своєму ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що найзапекліші бої наразі ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

За минулу добу захисниики України знищили близько 650 російских окупантів. Загалом втрати агрессора від початку повномасштабної фази війни склали понад 192 тисячі убитими.

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