Внаслідок обстрілів ворога постраждало багато населених пунктів.

Російські окупанти впродовж минулої доби зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ відбили 40 ворожих атак.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань. На полігонах Білорусі триває підготовка особового складу російських територіальних військ.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби з артилерії та мінометів обстріляв населені пункти Бучки Чернігівської області; Нововасилівка, Рожковичі, Ворожба, Басівка, Юнаківка, Миропілля і Запсілля Сумської області, а також Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Замість цього загарбники обстріляли населені пункти Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, намагався знайти слабкі місця в нашій обороні. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне - Донецької.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують наступати, тривають бої у місті Бахмут. Протягом минулої доби противник безуспішно штурмував напрямок населеного пункту Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Південне, а також Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, але успіху не мав. Обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку загарбники намагались покращити тактичне положення. Відбиті численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Вороги обстріляли Красногорівку Донецької області.

На Шахтарському напрямку інтервенти обстріляли населені пункти Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. При цьому він здійснював жахливі обстріли, внаслідок яких загинули десятки людей. Росіяни завдали ракетного удару по місту Запоріжжя та авіаудару по Кізомису Херсонської області. З артилерії обстріляли населені пункти Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Капулівка на Дніпропетровщині; Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Кізомис та місто Херсон.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, а також здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

ЗСУ завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також чотири удари - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Станом на 4 травня загальні втрати ворога серед особового складу з 24 лютого й до 4 травня сягнули позначки в 192 590 осіб. ЗСУ ліквідували на українській землі ще 650 загарбників.

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