Ветеранів "Вагнера" перевели у бепзпечний режим служби, а зеки досі грають роль м'яса.

ПВК "Вагнер" готується до "пекельного" наступу ЗСУ під Бахмутом Донецької області.

Як повідомляє проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на інформоване джерело, в очікуванні контрнаступу "Вагнер" витрачає зеків-найманців та добровольців.

"На Бахмуті поки що витрачають штурмовиків – крім зеків, там вистачає різних добровольців. Тих, хто просто по дурості записався і хто не дуже цікавий, швиденько ставлять у стрій і кидають у штурми - ні вони, ні зеки не потрібні. Пригожин негласно сказав максимально ефективно використовувати їх, але вже не випускати. Втрати десь під сотню на день їх витрачатимуть, доки не закінчаться всі", - зазначило джерело.

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Тим часом ветеранів перевели у максимально безпечний режим. Основне завдання зараз - перетягти та зберегти старі запаси стрілецької зброї, що зберігалися під Соледаром та Бахмутом.

"Контрнаступ ЗСУ за всіма прикметами може стати пекельним. У російських військ в управлінні хаос, з постачанням лихо, з людьми катастрофа, з мотивацією - провал, з розвідкою - сум, з перспективами - все в мотлох... Втрати та наслідки можуть бути дуже серйозними. Не можна порівняти навіть з усіма втратами за час війни", - зауважило джерело.

ЗСУ готуються до великого наступу

В інформаційному просторі останнім часом з'являється все більше новин про те, що ЗСУ готуються до великого контрнаступу. Втім, українська розвідка фіксує, що й росіяни посилено готуються до контрнаступу ЗСУ, наприклад, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники готуються до кругової оборони і ведення бойових дій, а в Криму обладнають позиції, щоб захистити військові об'єкти.

Тим часом військові експерт зауважують, що останні атаки РФ спрямовані на те, щоб уповільнити підготовку ЗСУ до контрнаступу. Окупанти намагаються атакувати локації, де українська армія концентрує свої сили і засоби.

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