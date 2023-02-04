Супротивники спробували здійснити розвідку боєм, зазначили у ДПСУ.

Прикордонники вночі зупинили кілька атак російських загарбників на Сіверському напрямку.

Про це у суботу, 4 лютого, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України. Зазначається, що спочатку ворог з артилерії та мінометів обстрілював опорні пункти прикордонників на Сіверському напрямку. Після настання сутінок ворожа розвідка спробувала непомітно подолати український рубіж оборони.

"Окупантів виявили. Зав’язався бій, після чого ворожі розвідники відступили. Вночі противник спробував розвідку боєм у бік позицій наших бійців, успіху не мав і відступив", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація на фронті в Україні - що варто знати сьогодні

Генштаб Збройних сил України повідомив, що вранці 4 лютого росіяни продовжували наступати на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Лиманському напрямках й зазнають великих втрат.

У Генштабі додали, що на Донбасі наші воїни відбили атаки супротивника в районах дев’яти населених пунктів. Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні вже перетнули нову психологічну позначку і становлять близько 130 590 окупантів.

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