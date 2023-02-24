Турецький президент провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував допомогу Анкари в досягненні миру в Україні шляхом діалогу. З такою ініціативою турецький лідер виступив в ході телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським, пише турецьке державне інформагентство Anadolu.

В ході бесіди лідери двох країн обговорили ситуацію в Україні в контексті першої річниці російського вторгнення, а також наслідки недавнього землетрусу в Туреччині.

"Президент Туреччини заявив про готовність своєї країни до посильного внеску в наближення миру і врегулювання ситуації [в Україні] на основі припинення вогню і діалогу", – йдеться в повідомленні.

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Війна в Україні - позиція Туреччини

З перших днів російського вторгнення турецький президент Реджеп Таїп Ердоган пропонував Туреччину в якості переговорного майданчика між Росією і Україною. Наприкінці березня на території Туреччини відбулися переговори між делегаціями України та Росії.

Туреччина закрила для Росії прохід військових кораблів через Босфорську протоку і поставляла Україні ударно-розвідувальні безпілотники "Байрактар", але при цьому не приєдналася до західних санкцій проти РФ.

За деякими даними, Туреччина купувала у Росії вкрадене українське зерно і відкрито купує російську нафту. Одночасно Туреччина стала одним з гарантів роботи зернового коридору.

Туреччина значно збільшила обсяги торгівлі з Росією, що частково пом'якшило санкційний удар по агресору. Також Ердоган періодично звинувачує країни Заходу у тому, що саме вони нібито розпалюють війну в Україні.

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