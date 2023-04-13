У Генштабі прогнозують, що у весняно-літній період ворог нарощуватиме кількісний та якісний показники з'єднань та військових частин, залучених у війні.

Росія може переглянути стратегічні цілі війни, у тому числі щодо поетапного захоплення всього лівобережжя України цього року. Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Усвідомлюючи відсутність загрози внутрішньої стабільності, керівництво Кремля продовжує загарбницьку війну проти нашої держави. Водночас досвід та мужність наших захисників, вміле застосування ними озброєння, яке надане країнами-партнерами, призвело до скорочення воєнного потенціалу РФ. А це майже напевно змусить агресора вчергове переглянути стратегічні цілі війни. У тому числі щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України в поточному році", - заявив він.

Як зазначив Громов, у Генштабі прогнозують, що цьогоріч у весняно-літній період ворог нарощуватиме кількісний та якісний показники з'єднань та військових частин, залучених у війні.

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За його словами, ворог продовжить формувати стратегічні резерви та перекидати їх до наших кордонів.

"Найбільш імовірно, Кремль продовжить проведення прихованої мобілізації населення", - додав він.

Штурми РФ на Донбасі і контрнаступ ЗСУ - що коїться на фронті

На тлі підготовки ЗСУ до весняного контрнаступу весь наступальний ресурс російських окупатів "скувало" у боях за села і райцентри Донбасу.

Згідно з ранковим зведення Генштабу, РФ веде штурми на чотирьох напрямках, жорстокі бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку.

Разом з тим Інститут вивчення війни наполягають на своїй вчорашній оцінці, що Бахмут окуповано на 76,5%. Також "воєнкори" повідомляли, що ними взято під контроль 80% міста, включаючи всі центральні адмінбудівлі, але західні аналітики не знайшли цим заявам візуального підтвердження.

На думку США, війна в Україні навряд закінчиться у 2023 році, а триватиме й наступні роки та загрожує "зайти в глухий кут" без перемоги якоїсь з двох сторін, писав The Washington Post з посиланням на "злиті" дані Пентагону. Це перегукується з заявою генерала Міллі, який ще раніше висловив свій сумнів у здатності ЗСУ вигнати окупантів з усіх територій за кордони 1991 року протягом цього року.

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