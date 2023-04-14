Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прогнозує, що якщо західні країни допустять поразку України у війні, яку розвʼязала проти неї Росія, це стане початком кінця "золотого віку" Заходу.
"Якщо ми втратимо Україну, то втратимо мир на десятиліття. Поразка України може стати початком кінця "золотого віку" Заходу", – цитує "Укрінформ" заяву польського чиновника під час виступу в Atlantic Counсil у Вашингтоні.
Моравецький зазначив, що перемога України стане гарантією "не лише відновлення, а й зміцнення нашої економічної сили".
Війна в Україні: важливі новини
На сході України тривають тяжкі бої. Дуже складна ситуація зараз на Бахмутському напрямку. Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, ворог перегрупував свої сили та засоби в районі Бахмута.
Крім того, в Україні та світі активно обговорюють масштабний витік секретних даних Пентагону, у яких йшлося і про війну в Україні. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що це могло бути вигідно лище Росії. Він наголосив, що на результати реального наступу це вплинути не зможе.