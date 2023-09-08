За словами Скібіцького, навіть самі росіяни визнають, що українська розвідка працює точково по об'єктах, які забезпечують можливість Росії вести війну.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України визначило список стратегічних об'єктів РФ, які підлягають знищенню. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

"Ми працюємо методично, ми визначаємо найбільш критичні цілі й найбільш критичні об'єкти для самої РФ. Це маються на увазі військові об'єкти, об'єкти оборонно-промислового комплексу, який забезпечує виготовлення ракет, безпілотників, а також це об'єкти, які стосуються забезпечення логістики угруповань військ РФ, які діють на нашій території. Тому цілей у нас багато. Вони усі пронумеровані, визначені по ієрархії, визначене їхнє значення, і ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб зменшити потенціал РФ, щоб досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав'язані на його продукції, перестануть виготовляти військову продукцію", - зазначив він.

За словами Скібіцького, навіть самі росіяни визнають, що українська розвідка працює точково по об'єктах, які забезпечують можливість Росії вести війну.

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Він також поінформував, що для цих цілей Україна використовує всі наявні засоби.

"Цей комплексний підхід полягає в тому, що це не тільки безпілотники. Це і ракетні системи, і відповідні агентурні одиниці, які діють в тому числі на території РФ. Тому що це підхід, який дозволяє застосувати різні методи і досягти поставленої мети", - сказав він.

Атаки на стратегічні об'єкти в РФ

19 серпня стало відомо про атаку дрона на військовий аеродром Сольці у Новгородській області, де базуються ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3. У Міноборони РФ заявили, що в результаті пожежі пошкодження отримав один літак.

Наприкінці серпня на аеродромі Пскова внаслідок нічної атаки повністю знищено чотири транспортні літаки Іл-76.

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