Ці операції стали можливими завдяки старій радянській зброї.

В грудні 2022 року українські сили вперше дотягнулися до російських авіабаз в глибокому тилу окупантів – яскраві "феєрверки" бачили на аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво".

Як йдеться у стрічці ГУР МО "Збиті льотчики Росії", ці операції стали можливими завдяки старій радянській зброї – дрону радянського виробництва Ту-141 "Стриж".

"В повітрі полювання за ракетоносіями наразі неможливо. Вони роблять пуски звідти, звідки до цілі зазвичай більш як тисяча кілометрів", – зауважив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Зважаючи на ці обставини, у воєнній розвідки вирішили, що якщо ліквідувати ворожі ракетоносії в повітрі неможливо, треба зробити це на землі.

"У грудні 2022 року було проведено дві операції. 5 грудня військову авіабазу "Дягілєво" у Рязанській області було атаковано старим, ще радянського виробництва дроном Ту-141 "Стриж", спорядженим вибухівкою. Ударом було пошкоджено два стратегічних бомбардувальники Ту-95 та Ту-22, вантажівку-авіазаправник. … Шестеро російських військових тоді загинули, 11 було поранено. Трохи пізніше під ранок на іншу базу дальньої авіації у місті Енгельс Саратовської області так само прилетів "Стриж". … Пошкоджено було два ракетоносії Ту-95. І "Дягілєво", і "Енгельс" – понад півтисячі кілометрів від українського кордону. Вперше наші дотяглися так далеко", – розповіли в розвідці.

Удари по аеродромах "Енгельсу" і "Дягілєво"

На початку грудня 2022 року на російських аеродромах "Енгельс", "Дягілєво" і ще одному в Курській області сталися вибухи. Тоді голова Миколаївської ОВА Віталій Кім натякав, що це може бути випробуванням нового українського БПЛА, утім тип зброї, за допомогою якої було атаковано російські аеродрома, до сьогодні не розкривали.

Внаслідок атаки на авіабазі "Енгельс" два стратегічні бомбардувальники Ту-95 було пошкоджено. А з аеродрому "Дягілєво" в Рязанській області зникли до 10 бомбардувальників Ту-22 М.

В українській розвідці після атак по аеродромах заявляли, що за все, що відбувається на території держави-агресора, відповідає уряд держави-агресора. А аналітики наголошували, що ці атаки показали, наскільки слабкою є російська система протиповітряної оборони.

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