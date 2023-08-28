У військовій розвідці України розповіли про використання нових вітчизняних дронів.

У Новгородській області РФ удар по дальньому стратегічному бомбардувальнику-ракетоносцю Ту-22М3 міг завдати новий український далекобійний безпілотник "Морок".

Цей дрон є одним із найперспективніших проектів безпілотників-камікадзе українського виробництва, йдеться у статті The Economist. Журналіст видання поспілкувався з координатором програми безпілотників у військовій розвідці України, військовослужбовцем, який має позивний "Детектив".

"Ми реагуємо на звернення наших бригад. Вони кажуть нам, що знають, де зберігається російська зброя, але не мають можливості вразити її та просять нас допомогти", - поділився співрозмовник. Воїн додав, що більша частина їхньої нещодавньої роботи була зосереджена на російських аеродромах, розташованих відносно недалеко від кордонів нашої держави.

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"Це, "можливо", включало нещодавній удар по стратегічному бомбардувальнику Ту-22М, який базувався поблизу Новгорода, додає він, підморгуючи", - йдеться у матеріалі.

Раніше стало відомо, що дальність польоту дрона "Морок" становить до 800 км, і він може нести 40 кг вантажу.

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Раніше повідомляслося, що у Новгородській області безпілотники атакували аеродром "Сольці", а у Калузькій - "Шайківку". ЗМІ писали, що аеродроми, імовірно, атакувані квадрокоптерами, запущеними з російської території.

Журналісти також дізналися, що внаслідок цих атак повністю знищені два Ту-22М3, ще два - отримали пошкодження. Варто зазначити, що втрати ворога на 28 серпня 2023 року дуже значні - вже "мінусовано", зокрема, 315 літаків окупантів.

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