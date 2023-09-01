В Росії істерика через те, що обстрілюються об'єкти, які розташовані глибоко в тилу.

Знищені в аеропорту Пскова чотири російські літаки Іл-76 перевозили вантажі, озброєння та особовий склад російської армії. Серед іншого, ці літаки доставляли дрони-камікадзе Shahed із Тегерана до Росії.

"На жаль, таких літаків у Росії ще багато - це десятки літаків. Ці ІЛи також перевозять і "Шахеди" з Тегерана в Москву. Таким чином Росія чотири літака вже точно не буде використовувати", - сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що через удари по аеродромах, Росія не може відчувати себе в безпеці "навіть на далеких підступах" і їм доводиться розосереджувати свою авіацію аж на Далекий Схід. За його словами, саме там росіяни ховають свої стратегічні бомбардувальники.

Відео дня

Він зазначив, що це також негативний психологічний фактор для всього населення Росії, для їх військових.

"Ви ж бачите істерику в російських пабліках, на пропагандиських каналах – їм дуже не подобається, що відбувається. Але ж чого вони хотіли?", - наголосив Ігнат з приводу реакції росіян на обстріл аеропорту, який розташований далеко від кордону з Україною.

Атака на аеродром Псков - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 серпня прогриміли вибухи в районі аеропорту в Пскові (Росія), повідомлялося, що горіли літаки Іл-76.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що повністю знищено чотири транспортні літаки Іл-76, а ще кілька пошкоджено. Удари по аеродрому було завдано з території Росії.

Як відомо, Україна для ударів по російських військових літаках використовує картонні безпілотники. Вони створили справжній хаос в Росії після серії вдалих ударів по військових об'єктах.

Вас також можуть зацікавити новини: