Водночас, російські окупанти на цьому напрямку регулярно поповнюють свої втрати новими резервами.

Російсько-українська війна триває й РФ не припиняє спроб прорвати лінію оборони України на Харківському напрямку, повідомив в ефірі телемарафону Юрій Федоренко – командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади.

"Не зважаючи на те, що Сили оборони віртуозно виконують поставленні завдання і наносять ураження по противнику по всіх категоріях цілей – від живої сили до їхніх засобів ППО, противник зберігає спроможності заводити резерви, поповнювати свої втрати та тримати високу динаміку бойових дій", – розповів Федоренко.

Він додав, що наразі противник використовує всю наявну номенклатуру озброєння на цьому напрямку і намагається тримати високу динаміку бойових дій.

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"Не зважаючи на це, Сили оборони наразі перехоплюють ініціативу на свій бік. Всі наші позиції залишаються за нами, противник не має успіху у питанні просування в глибину нашого оперативного простору. Що стосується наших дій, то були конкретні успіхи з вибиття противника з ряду позицій. Все вибиття відбувається з важкими зустрічними боями. Але успіху не має", – додав Федоренко.

Військовий також розповів про основні потужності ворога на цьому напрямку: "Однією з основних вогневих можливостей противника, крім, як іноді здається, безкінечної кількості особового складу, противник активно застосовує авіацію. Яка б'є КАБами не лише по лінії боєзіткнення, а й зокрема по прифронтових селах та містах. Ті пілоти, які пускали вчора ракети – вони чітко знають та усвідомлюють, куди вони їх запускають".

Російсько-українська війна: інші важливі новини

За даними Генштабу, російські окупанти наразі сфокусувалися на Покровському напрямку – там лише протягом минулої доби було відбито 43 атаки ворога.

Тим часом, на думку Sky News, смертельний обстріл Росії напередодні може збільшить побоювання, що Україна не виграє війну. Там також зазначили, що військові інсайдери очікували, що Путін розпочне якийсь новий напад на Україну напередодні саміту НАТО.

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