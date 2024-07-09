Сили оборони знищили ще десятки одиниць ворожої техніки.

Загальні втрати Росії в Україні серед особового складу у повномасштабній війні вже перетнули позначку в 553 410.

За даними Генштабу Збройних сил України, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували близько 1220 російських окупантів. Також українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки, зокрема, 19 бойових броньованих машин, 7 танків та 13 одиниць спеціальної техніки.

"Мінусовано" ще 49 артилерійських систем, 29 дронів оперативно-тактичного рівня та 36 крилатих ракет супротивника. Крім того, російські окупанти втратили 62 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

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Нагадаємо, загальні втрати ворога на 8 липня 2024 року становили приблизно 552 тис. 190 супротивників.

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Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що росіяни намагаються виправдати ракетний удар по лікарні "Охматдит" у Києві й навіть запустили масштабну інформаційну операцію для цього. Але аналітики переконані, що ворогу не вдасться уникнути відповідальності за воєнний злочин.

Тим часом координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі відзначив ефективність України у застосуванні ракет ATACMS по території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, він звернув увагу на успішну роботу проти російського флоту та систем ППО.

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