Військові інсайдери очікували, що Путін розпочне якийсь новий напад на Україну напередодні саміту НАТО.

Масована атака Росії по Україні збільшить побоювання, що Київ не виграє війну. Про це пише редактор з питань безпеки та оборони видання Sky News Дебора Хейнс.

Автор зазначає, що військові інсайдери очікували, що правитель Росії Володимир Путін розпочне якийсь новий напад на Україну напередодні саміту НАТО у Вашингтоні цього тижня, "щоб домінувати в порядку денному".

"Понеділковий шквал ракетних ударів підживить побоювання деяких законодавців у країнах-союзниках, що Київ не може перемогти, і необхідно змусити укласти якусь мирну угоду, враховуючи, що Росія не демонструє жодних ознак відступу", - йдеться у статті. Відео дня

Експерт зазначає, що нищівне бомбардування, яке вразило головну українську дитячу лікарню, також посилить вимоги України щодо збільшення зброї протиповітряної оборони для захисту її неба та надання більшої кількості летальної зброї для боротьби з Росією на її території.

"Крім атаки на Україну, також були побоювання, що Москва може спробувати завдати прихований напад на державу-члена НАТО напередодні Вашингтонського саміту - наприклад, кібератаку на критичну інфраструктуру, щоб продемонструвати свою готовність порушити глобальні правила і норми, а також перевірити відповіді НАТО", - пише автор.

Ракетна атака РФ по Україні 8 липня - останні новини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів надати додаткову зброю для України. Він нагадав, що 8 липня у Києві внаслідок чергового масованого ракетного удару Росії по Україні суттєво постраждала одна з найбільших дитячих лікарень України "Охматдит".

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За словами глави МЗС, "це справжня відповідь Путіна на всі миротворчі місії та пропозиції".

Як повідомляв УНІАН, по Україні вранці 8 липня відбулася кривава ракетна атака з боку російських агресорів. Ударів зазнали, зокрема, Київ, Дніпро та Кривий Ріг.

В результаті атак щонайменше 36 людей загинуло, ще понад 140 були поранені.

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