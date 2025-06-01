Двох людей доставлено до лікарні.

Сьогодні близько 11:00 російська окупаційна армія завдала удару по Херсону, внаслідок артилерійського обстрілу в магазині загинула літня жінка. Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"Внаслідок обстрілу загинула 71-річна жінка. Наразі також відомо про двох цивільних, які отримали поранення та доставлені у лікарню. Усі вони в момент удару перебували в магазині", - розповіли у відомстві.

Наразі правоохоронці фіксують злочин, вчинений військовослужбовцями збройних сил РФ. Розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, удар було завдано по Дніпровському району міста. Поранення, несумісні з життям, дістала літня жінка. Її особу наразі встановлюють.

Також внаслідок атаки постраждала 64-річна жінка. Її доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмою, контузією, а також уламковим пораненням тім’яної ділянки. Крім того, за даними ОВА, до лікарні звернувся житель Херсона, який також потрапив під російський обстріл у Дніпровському районі. У 27-річного чоловіка — мінно-вибухова травма.

Російські обстріли

Як писав УНІАН, 1 червня російські окупанти атакували Запоріжжя щонайменше сімома "шахедами", внаслідок чого поранення отримала одна людина. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у місті. Частково зруйнована адмінбудівля, сталося займання.

За його словами, також росіяни вдарили по приватній забудові - понівечено будинок. Постраждало троє людей. Через атаку по місту пошкоджено три багатоквартирних, 29 приватних будинків та 10 нежитлових будівель.

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