Одна постраждала - 88-річна жінка, яка дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення голови.

Сьогодні зранку росіяни завдали по Херсону артилерійського удару та вгатили дроном по маршрутному автобусу - вже відомо про десять постраждалих.

За даними Херсонської обласної прокуратури, 20 травня близько 07:00 військові ЗС РФ здійснили атаку на мирне населення Херсона із застосуванням безпілотного літального апарата.

"Ворог уразив маршрутний автобус, у якому перебували пасажири - п’ятеро з них дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Також додається, що, починаючи з 08:30, окупаційні війська вели артилерійський обстріл міста. Станом на 10:00 відомо ще про п’ятьох постраждалих. Більшість із них - люди похилого віку, які під час атаки перебували у власних помешканнях.

Наразі правоохоронці документують воєнні злочини, скоєні військовослужбовцями збройних сил РФ. Відкрито провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними Херсонської ОВА, російські війська обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона - снаряд "прилетів" поруч з багатоквартирним будинком. У будівлі - вибито шибки, потрощено фасад та балкони. За словами чиновників, 45-річний чоловік та 68-річна жінка, які перебували вдома, дістали вибухові травми і різанні поранення. Також "швидка" доставила до лікарні 76-річного чоловіка, який в момент удару перебував у квартирі та дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення чола та руки. Ще одна постраждала - 88-річна жінка, яка дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення голови.

Уточнюється, що від дронового удару по маршрутці постраждали 45-річна жінка, чоловіки 62-х, 41-го та 56 років, й пенсіонерка, 1960 року народження - в усіх вибухові травми і контузії.

Удари РФ по Херсонщині

Як писав УНІАН, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що російські окупанти полюють на мирних жителів правобережної Херсонщини, щоб створити там "мертву зону", примусивши людей залишити свої домівки. За словами речника, заради створення "мертвої зони" росіяни застосовують тактику терору проти місцевого населення - навмисно вбивають цивільних, руйнують цивільний транспорт і житлові будинки.

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