Пошкоджені житлові будинки, магазини, кафе та зупинки громадського транспорту.

Сьогодні, 17 квітня, російська армія завдала ударів по Херсону та Нікополю. Внаслідок атак загинули люди, щонайменше десять цивільних отримали поранення.

Як повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури, військовослужбовці РФ атакували Херсон близько 10:30. Попередньо зафіксовано влучання по цивільних обʼєктах трьома керованими авіаційними бомбами та артилерією. Слідчі розпочали розслідування за фактом воєнного злочину:

"Станом на 13:00, внаслідок комбінованого обстрілу, загинув 61-річний чоловік, відомо про п’ятьох травмованих. Серед них - підліток. Пошкоджено багатоквартирні будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури".

В етері телемарафону очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін уточнив, що до лікарні у тяжкому стані доставили хлопця, якому саме сьогодні виповнилося 16 років. Медики борються за його життя в операційній - у нього відкрита черепно-мозкова травма.

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Прокудін додав, що тактика ворога полягає в тому, що він скидає КАБи, а потім гатить з артилерії та дронів. За його словами, в місцях, куди були прильоти, та поруч немає жодних військових об’єктів та навіть цивільної критичної інфраструктури. "Це просто терор населення", - наголосив посадовець.

За словами очільника Херсонської міської війської адміністрації Романа Мрочка, російська авіація завдала удару по Центральному району міста. Окрім хлопця, поранення отримали двоє чоловіків 1997 і 1966 років народження, також 56-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.

"До лікарні співробітники поліції доставили 63-річного херсонця, який постраждав внаслідок ворожих обстрілів Центрального району. Чоловік отримав мінно-вибухову травму".

А голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що у Нікополі через російську атаку загинули двоє чоловіків 56 та 61 років. Росіяни вбили їх, обстрілюючи місто з важкої артилерії. Ще п’ятеро людей постраждали, четверо з них - у важкому стані.

"Виникла пожежа. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка", - повідомив Лисак.

Обстріли України

Як писав УНІАН, вчора начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко потрапив під російський артилерійський обстріл. В цей момент він записував звернення до містян. Відомо про постраждалих внаслідок атаки.

Ввечері окупанти здійснили масовану атаку дронами-камікадзе типу "шахед" по Дніпру. Внаслідок удару загинули троє людей, серед яких одна дитина, та постраждали щонайменше 30 українців.

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