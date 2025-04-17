Сьогодні, 17 квітня, російська армія завдала ударів по Херсону та Нікополю. Внаслідок атак загинули люди, щонайменше десять цивільних отримали поранення.
Як повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури, військовослужбовці РФ атакували Херсон близько 10:30. Попередньо зафіксовано влучання по цивільних обʼєктах трьома керованими авіаційними бомбами та артилерією. Слідчі розпочали розслідування за фактом воєнного злочину:
"Станом на 13:00, внаслідок комбінованого обстрілу, загинув 61-річний чоловік, відомо про п’ятьох травмованих. Серед них - підліток. Пошкоджено багатоквартирні будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури".
В етері телемарафону очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін уточнив, що до лікарні у тяжкому стані доставили хлопця, якому саме сьогодні виповнилося 16 років. Медики борються за його життя в операційній - у нього відкрита черепно-мозкова травма.
Прокудін додав, що тактика ворога полягає в тому, що він скидає КАБи, а потім гатить з артилерії та дронів. За його словами, в місцях, куди були прильоти, та поруч немає жодних військових об’єктів та навіть цивільної критичної інфраструктури. "Це просто терор населення", - наголосив посадовець.
За словами очільника Херсонської міської війської адміністрації Романа Мрочка, російська авіація завдала удару по Центральному району міста. Окрім хлопця, поранення отримали двоє чоловіків 1997 і 1966 років народження, також 56-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини.
"До лікарні співробітники поліції доставили 63-річного херсонця, який постраждав внаслідок ворожих обстрілів Центрального району. Чоловік отримав мінно-вибухову травму".
А голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що у Нікополі через російську атаку загинули двоє чоловіків 56 та 61 років. Росіяни вбили їх, обстрілюючи місто з важкої артилерії. Ще п’ятеро людей постраждали, четверо з них - у важкому стані.
"Виникла пожежа. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка", - повідомив Лисак.
Обстріли України
Як писав УНІАН, вчора начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко потрапив під російський артилерійський обстріл. В цей момент він записував звернення до містян. Відомо про постраждалих внаслідок атаки.
Ввечері окупанти здійснили масовану атаку дронами-камікадзе типу "шахед" по Дніпру. Внаслідок удару загинули троє людей, серед яких одна дитина, та постраждали щонайменше 30 українців.