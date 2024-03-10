Російські окупаційні війська збільшують обсяги використання хімічної зброї проти Сил оборони України. Від початку 2024 року зафіксовано 346 випадків її застосування, заявив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич.
"Лише в 2024 році ми зафіксували 346 випадків застосування токсичних хімічних речовин – це еквівалентно 6 порушенням РФ конвенції на день. Застосування хімічної зброї розглядається ворогом як засіб досягнення тактичної переваги і деморалізації ЗСУ. Мета застосування – отруєння військовослужбовців ЗСУ та виштовхування їх з укріплених позицій", – наводить його слова "Укрінформ".
Посол зазначив, що станом на 1 березня 2024 року розслідуються 1060 випадків застосування хімічних речовин окупантами – вже підтверджено 72 факти такого використання. Зазвичай ворог здійснює такі атаки за допомогою БПЛА, скидаючи з них газові гранати типу К-51.
"Станом на лютий 2024 року – 946 випадків надання медичної допомоги українським військовослужбовцям у зв’язку з отруєнням невідомою речовиною, що сталися в районах бойових дій, зареєстровані в закладах охорони здоров’я України", – констатував Карасевич.
Застосування окупантами хімічної зброї
У середині січня 2024 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупаційні війська здійснили в Україні 626 атак із застосуванням боєприпасів, споряджених отруйними хімічними речовинами. При чому 51 з них – за перших два тижні січня.
Вже наприкінці січня стало відомо, що росіяни застосували проти ЗСУ заборонену хімічну речовину у гранатах. Ворог використав газові гранати РГ-ВО, які містять заборонену речовину хлорацетофенон.
Пізніше повідомлялося також про те, що на Таврійському напрямку окупанти застосували проти ЗСУ хімічну зброю. Ймовірно – гранати К-51 з хлорпікрином.
Наголосимо, що застосування хімічної зброї заборонене Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року. Згідно з нею, використовувати як засіб ведення війни не можна також хімічні засоби боротьби з заворушеннями (до прикладу, сльозогінний газ).