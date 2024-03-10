Станом на 1 березня 2024 року розслідуються 1060 випадків застосування хімічних речовин окупантами.

Російські окупаційні війська збільшують обсяги використання хімічної зброї проти Сил оборони України. Від початку 2024 року зафіксовано 346 випадків її застосування, заявив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич.

"Лише в 2024 році ми зафіксували 346 випадків застосування токсичних хімічних речовин – це еквівалентно 6 порушенням РФ конвенції на день. Застосування хімічної зброї розглядається ворогом як засіб досягнення тактичної переваги і деморалізації ЗСУ. Мета застосування – отруєння військовослужбовців ЗСУ та виштовхування їх з укріплених позицій", – наводить його слова "Укрінформ".

Посол зазначив, що станом на 1 березня 2024 року розслідуються 1060 випадків застосування хімічних речовин окупантами – вже підтверджено 72 факти такого використання. Зазвичай ворог здійснює такі атаки за допомогою БПЛА, скидаючи з них газові гранати типу К-51.

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"Станом на лютий 2024 року – 946 випадків надання медичної допомоги українським військовослужбовцям у зв’язку з отруєнням невідомою речовиною, що сталися в районах бойових дій, зареєстровані в закладах охорони здоров’я України", – констатував Карасевич.

Застосування окупантами хімічної зброї

У середині січня 2024 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупаційні війська здійснили в Україні 626 атак із застосуванням боєприпасів, споряджених отруйними хімічними речовинами. При чому 51 з них – за перших два тижні січня.

Вже наприкінці січня стало відомо, що росіяни застосували проти ЗСУ заборонену хімічну речовину у гранатах. Ворог використав газові гранати РГ-ВО, які містять заборонену речовину хлорацетофенон.

Пізніше повідомлялося також про те, що на Таврійському напрямку окупанти застосували проти ЗСУ хімічну зброю. Ймовірно – гранати К-51 з хлорпікрином.

Наголосимо, що застосування хімічної зброї заборонене Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року. Згідно з нею, використовувати як засіб ведення війни не можна також хімічні засоби боротьби з заворушеннями (до прикладу, сльозогінний газ).

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