Російські окупанти не залишили Кінбурнську косу: Плетенчук пояснив значення прапору

Водночас у ВМС підтвердили, що прапор України підняли на локації воїни 801-го центру боротьби з підводно-диверсійними силами та засобами.

Російські окупаційні війська поки ще не залишили Кінбурнську косу, яку ворог захопив ще у 2022 році, та вважає її дуже важливою локацією. Про це УНІАН заявив речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук.

"Кінбурнська коса має стратегічне значення для окупантів. Наразі вона залишається районом активних бойових дій", - сказав Плетенчук.

Водночас він підтвердив, що на косі встановлено український прапор, та українські військові продовжують завдавати ударів по логістичних маршрутах противника.

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"Так, прапор ми встановили", - зазначив речник.

У ВМС ЗСУ зазначають, що, дійсно, над Кінбурнською косою майорить український прапор. Його підняли воїни 801-го центру боротьби з підводно-диверсійними силами та засобами ВМС ЗС України.

"Кожен метр української землі буде звільнений. Продовжуємо боротьбу та рухаємося вперед", - підкреслюють у військово-морських силах.

Плетенчук також підкреслив, що Сили оборони мають успіх на Кінбурнській косі. Ворог зазнав важких втрат.

"Мова про звільнення коси поки не йде, але наша присутність там є доволі суттєвою. Та дуже важливим є перерізання логістики ворога – він через це відчуває проблеми", - підкреслив представник ВМС України.

Кінбурнська коса: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні, 25 червня, у регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України повідомили, що на Кінбурнській косі внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити з певних займаних позицій. Також йшлося, що на території встановлено український прапор.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко припустив, що відбувається частина покрокової операції Сил оборони на півдні країни. Кінбурнська коса має дуже важливе стратегічне значення, зокрема вона дозволяє окупантам здійснювати удари, диверсії у напрямку на Очакова, взагалі по Миколаївській області та у напрямку Одещини.

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