Чи відходять росіяни з Кінбурнської коси: у ЗСУ пояснили, що відбувається на плацдармі

За даними руху "АТЕШ", через дії Сил оборони щодо перерізання маршрутів постачання окупанти спішно евакуювалися з коси на Миколаївщині.

На півдні України, зокрема, на Кінбурнській косі, яку росіяни окупували ще у 2022 році, окупанти стикаються з великими логістичними проблемами через удари українських дронів та, за деякими даними, вимушені залишити цей важливий плацдарм.

Зокрема, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин пояснив УНІАН, що підрозділи ЗСУ завдають по певній тимчасово окупованій частині Херсонщини удари безпілотниками. Водночас Кінбурнська коса має логістичне сполучення, в основному, суходолом. Тому відповідні логістичні шляхи росіяни намагаються не використовувати, адже вони потрапляють під удар БПЛА ЗСУ.

"Тому вже декілька днів сполучення для російського транспорту, російської логістики значно ускладнено. У певній тимчасово окупованій частині Херсонської області, за даними нашої розвідки, у російських підрозділів є проблеми з постачанням пального для транспорту, генераторів. Ці перебої тривають від двох до чотирьох днів, інколи й більше", - пояснив Волошин.

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Водночас, за даними партизанського руху "АТЕШ", який посилається на свого агента зі штабу угруповання військ "Дніпро" повідомляє, що дії Сил оборони щодо перерізання маршрутів постачання змусили окупантів спішно евакуюватися з Кінбурнської коси на Миколаївщині.

Зокрема, підрозділи 337 полку РФ залишають позиції, бо постачання повністю зупинено - доставка боєприпасів, палива та продовольства припинилася. Йдеться, що через значні втрати особового складу підрозділи 337-го полку відводяться від берегової лінії - з північної та західної частин коси. Вогневі групи не справляються зі збиттям безпілотників ЗСУ, і втрати ворога зростають.

"Після того, як частина військовослужбовців була перекинута на Запорізький напрямок, підрозділи, що залишилися, практично втратили особовий склад. Переукомплектування не проводилося жодного разу. Командування знімає людей з одних позицій та перекидає на інші. На косі залишаються лише залишки підрозділів, які вже не в змозі утримувати оборону. Логістична система окупантів на цій ділянці остаточно впала", - йдеться у повідомленні.

Кінбурнська коса: що про неї відомо

Ця піщана коса окупована РФ з 2022 року, звідти ведеться обстріл Очакова тощо, через що заблоковано рух із портів Херсона й Миколаєва. Наразі коса - єдина окупована частина Миколаївщини.

Вона розташована у Миколаївській області, у кількох кілометрах від міста Очаків. Є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. Кінбурнська коса - складова природно-заповідного фонду України, зокрема національного природного парку "Білобережжя Святослава" та регіонального ландшафтного парку "Кінбурнська коса". Це важлива ланка приморського екокоридору, до окупації це було місце масового пташиного гніздування.

Як писав УНІАН, речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук казав, що Кінбурнська коса була унікальним місцем, окупанти її фактично знищили й це - лише частина екологічного геноциду, про який точно відомо. Чи відновиться цей заповідник та коли, наразі невідомо.

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