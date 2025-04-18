Експерт вважає, що треба бити по конструкторських центрах РФ, оскільки їх знищення уповільнить можливість РФ об’єднувати навколо себе союзників для розвитку озброєння.

Ракети KN23 вже здатні маневрувати і ухилятися від протиповітряної оборони України, хоча на початку їх експлуатації просто розвалювались при польоті.

Про це сказав заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в ефірі Київ24. За його словами, корейські KN23 суттєво змінилась за час ударів по території України. Ракета модернізується корейцями за рахунок співпраці з росіянами.

Експерт нагадав про нещодавній удар росіян по Києву: "Були труднощі з перехопленням саме корейських ракет, бо змінилась траєкторія польоту на останній дистанції. Ми кажемо про ті 30 км, які ракета пролітає за лічені секунди – 3-5 секунд на цій дистанції, де перехоплює ці ракети Patriot. Це відбулося завдяки спільній роботі російських і північнокорейських інженерів".

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Храпчинський нагадав, що на початку були випадки, коли ці ракети розвалювались, а зараз ця ракета до влучання може маневрувати, що ускладнює перехоплення її засобами протиповітряної оборони, такими як Patriot.

"Вона дійсно не може влучати чітко в ціль, бо є певні проблеми. Але при цьому вона може ухилятися від протиповітряної оборони. Росія ніколи не планувала влучати в ціль, її головна задача- щоб загинуло якомога більше українців", - зауважив він.

Модернізація ракети відбулася в результаті саме співпраці РФ і КНДР. І ця співпраця в рази покращила озброєння Кореї, підкреслює Храпчинський. А це ще й говорить про те, що зростає загроза для азійського регіону.

Україні ж в цій ситуації треба шукати рішення не тільки щодо збільшення систем протиповітряної оборони класу Patriot, а й казати про рішення більш стратегічного значення, зазначив експерт. Мова про протиракетний захист, коли ми зможемо збивати ці ракети на найвищій траєкторії, яку неможливо змінити – на висоті 100 км.

Храпчинський вважає, що співпраця РФ з Кореєю та іншими країнами, що підтримують нині війну в Україні, є зараз одною з найголовніших проблем.

"Залучається Іран, який поставив повне виробництво "шахедів", додатково допомагає Росії. Треба не забувати Китай, який постачає велику кількість комплектуючих, які ми знаходимо в "шахедах" – двигуни, мікрочіпи. І давайте не забувати, що РФ зараз активно нарощує спроможності своїх підприємств, намагаючись локалізувати деякі виробництва. Білоруський "Інтеграл", який активно допомагає будувати системи інерційної авіації для російських ракет. Думаю, тут вже більш геополітична гра. Не тільки з однією Російською Федерацією, а рядом країн, які є загрозою. Давайте доєднаємо до цього клубу ще нещодавню інформацію, що Росія товаришує з Талібаном. І ми розуміємо, що це стає ще більшою віссю зла, яка може нести загрозу", - сказав Храпчинський.

На його думку, Україні треба бити по місцях в РФ, де є конструкторська документація, де є спільнота, яка модернізує або розробляє еталонні зразки будь-яких видів озброєння або комплектуючих цих засобів.

"Найдорожче що є в РФ -це інтелектуальна власність. Тобто Росія хоч і не може придумати деякі речі, але вона швидко масштабує і модернізує будь-що, що в них з’явилось. Удари по таких цілях суттєво уповільнять спроможність Росії об’єднувати навколо себе такі країни як Іран або Корея", - зазначив експерт.

За словами Храпчинського, Україна запропонувала європейським партнерам долучитись до своєї розробки сучасної системи ППО стратегічного значення. І загалом Україні треба об’єднатися з Європою єдиною стратегією розвитку ВПК, який в подальшому буде передбачати єдиний оборонний альянс, який буде спроможний захистити всю Європу.

"У нас є можливості, які дозволять нам модернізувати деякі вже напрацювання. А об’єднавшись з Європою ми зможемо створити сучасну систему протиракетного захисту. Європейський ВПК не має протиракетних систем захисту і в європейського ВПК немає літаків 5-го покоління. Тобто ми кажемо про те, що ВПК Європи фрагментований, не має стандартів. Ті ж самі проблеми, що й в України. Тому що тривалий час всі розраховували на допомогу США", - пояснив він.

Храпчинський каже, що Україні треба не просто продавати в Європу свої вироби на кшталт наземних роботизованих комплексів, систем радіоелектронної боротьби, а продавати комплексні спроможності захищати об’єкти, досвід, який ми отримали на лінії бойового зіткнення. Натомість отримувати сучасні розробки або посилення класичних систем ППО або тактичної авіації, яка б якісно відповідала російським Су-34, Су-35.

Ракети KN-23 на війні в Україні

5 серпня минулого року увечері росіяни вдарили балістичними ракетами по Київській області. Одна з ракет розвалилася в повітрі і впала під Броварами. Експерти заявиили, що це корейська KN-23, бо на уламках є характерне маркування, як у ракет з КНДР.

А вже в листопаді минулого року видання CNN зазначало, що близько третини всіх балістичних ракет, якими Росія атакувала Україну у 2024 році, були KN-23 виробництва КНДР.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нещодавно заявив, що Росія також істотно удосконалила іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які вона використовує для ударів по тилових районах України. Нові версії безпілотників стали значно складнішою ціллю для захисників українського неба, констатував він.

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