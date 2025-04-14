Росія зробила помилку, напавши на Україну, заявила Каллас.

На Російську Федерацію, яка вбиває українців, треба чинити тиск, аби змусити її припинити скоювати злочини проти українців. Так висока представниця ЄС Кая Каллас прокоментувала російський удар по Сумах.

Як передає кореспондент УНІАН, така заява пролунала на пресконференції після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу у Люксембурзі. Зокрема, у Каллас запитали, що вона думає про слова президента США Дональда Трампа про те, що російська ракетна атака на Суми була "помилкою", у той час як низка міністрів з держав ЄС казали про навмисний балістичний удар Росії по цивільних.

"Я думаю, що це в інтересах усіх, аби Росія усвідомила, що вона зробила помилку, напавши на Україну, і що вона не може виграти в України, бо воля українського народу не зламана. Європейські країни, і не лише європейські, але й багато інших країн будуть на боці України", – наголосила вона.

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При цьому, на її переконання, усім зрозуміло зараз, що "якщо ви хочете, аби вбивства припинилися, ви повинні чинити тиск на Росію, яка насправді вбиває".

Удар РФ по Сумах

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня вранці у Вербну неділю російські загарбники скоїли воєнний злочин і застосували дві балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23 для удару по центру міста Суми. Жертвами удару стали понад 30 осіб, серед загиблих є діти. Ще десятки людей постраждали.

За даними начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, удару завдали російські 112 та 448 ракетні бригади із території Воронезької області (населений пункт Ліски) та Курської області (н.п. Леженьки).

Водночас, Трамп заявив, що удар по Сумам був жахливим, і що йому сказали, що "вони зробили помилку". Водночас, президент США не уточнив, хто саме зробив помилку.

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