За словами Арестовича, "змінився темп, змінилася логіка того, що відбувається і прийоми, способи боротьби".

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що перемога у війні займе кілька місяців.

Про це йшлося в ефірі "Фейгін Live".

"Я хочу, щоб зрозуміли дуже важливу річ. "Спецоперацію" ми вже перемогли російську. А війну ще маємо перемогти. І вона буде довгою. Кілька місяців щонайменше", - сказав він.

За словами Арестовича, "змінився темп, змінилася логіка того, що відбувається і прийоми, способи боротьби".

Тепер, каже радник глави ОПУ, необхідно виграти війну на 4 фронтах: військовому, дипломатичному, інформаційному, економічному.

"Це вже не "хто більше зіб'є літаків" або "хто розіб'є повітряний десант". Це про те, хто виграє на дипломатичних майданчиках, на санкційних майданчиках, хто виграє в інформаційній протидії із Заходом і так далі. Російські можливості все ще більші, ніж наші: у фінансовому плані і далі...", - зазначив Арестович.

Раніше радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що щойно Росія виснажиться і втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил - південь нашої країни обов'язково буде звільнений. За його словами, "це не питання одного дня або місяця, але і не питання року".

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