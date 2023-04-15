Контрнаступ ЗСУ почнеться вже найближчим часом і дозволить в кінцевому підсумку повернути всі українські території в межах 1991 року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу у Вашингтоні, пише Укрінформ.
Коментуючи чутки про те, що Пентагон сумнівається в успіху майбутнього контрнаступу, він висловив упевненість в успішному результаті весняно-літньої кампанії української армії.
"Ніщо не вплине і не змінить наші плани на контрнаступ. Наша мета-перемога, наша мета – звільнення українських територій в межах 1991 року. Ми впевнені в тому, що контрнаступ відбудеться вже найближчим часом. Сполучені Штати абсолютно нас підтримують", - запевнив він.
Перспективи українського контрнаступу
З документів Пентагону, які потрапили в публічний доступ, стало відомо про скептичні очікування керівництва США щодо українського контрнаступу. Основною перешкодою для українського успіху Пентагон вважає дефіцит боєприпасів і техніки, а також проблеми з концентрацією військ.
Примітно, що власник "групи Вагнера" Євген Пригожин навпаки вважає, що український контрнаступ буде вельми успішним. Олігарх вже готується звернути на свою користь майбутню поразку Росії.