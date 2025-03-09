У Путіна вважають, що їм вдасться скоро вибити ЗСУ з Курської області.

"Кришка димлячого котла майже закрита", заявив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, коментуючи ситуацію в Курській області.

Згідно з останніми повідомленнями, російські війська "значно" просуваються в цьому регіоні і, можливо, близькі до того, щоб змусити Україну до тактичного відступу, пише Sky News.

У своєму Telegram-каналі Медведєв заявив, що дії російських сил у Курську стали приводом для радості російських жінок у Міжнародний жіночий день.

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"Наступ триває", - наголосив він.

Що відомо про ситуацію в Курській області

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна ризикує втратити головний козир на майбутніх переговорах. Автори публікації посилаються на публікації військових блогерів з обох сторін, які кажуть, що українські війська на Курщині перебувають у скрутному становищі.

Крім того, спецназ РФ використовував газопровід на Курщині для раптової атаки. Метою операції стало витіснення українських військ із західної частини Курської області.

За словами проросійського військового блогера Юрія Подоляки, російський спецназ просувався близько 15 кілометрів уздовж великого газопроводу, а деякі військові перебували всередині труби кілька днів, перш ніж атакувати українські сили з тилу поблизу Суджі.

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