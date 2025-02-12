Колишній президент РФ також назвав "нісенітницею" заяви українських лідерів про обмін територій із РФ.

Унаслідок ракетного удару по Києву в ніч на 12 лютого загинула людина, ще троє, зокрема дитина, дістали поранення - у Кремлі назвали атаку "демонстрацією сили".

Відповідну заяву у своєму Telegram-каналі зробив колишній президент РФ, чинний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

"Мир через силу, кажете? Іноді ця концепція працює і справді. Наприклад, демонструючи реальне, а не придумане кимось співвідношення сил. Як сьогодні в Києві після прильоту наших ракет і БПЛА", - написав Медведєв у Telegram.

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При цьому заступник голови Радбезу РФ у властивій йому, образливій манері відгукнувся про керівництво України, зокрема, назвавши владу "нелегітимною" і звинувативши в боягузтві. Медведєв також назвав "нісенітницею" заяви українських лідерів про обмін територій з РФ.

"Для таких єдиний спосіб зцілитися - знову відчути себе росіянами. За порадою президента США", - заявив Медведєв.

Ракетний удар по Києву - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 12 лютого російська армія завдала по Києву ракетного удару. У результаті в Оболонському районі загинула людина, ще четверо дістали поранення. Серед них - 9-річна дівчинка. За даними ДСНС, рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах Києва.

Зокрема, в Оболонському районі сталося руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них почалася пожежа. У Святошинському - загоряння на даху багатоповерхівки, у Голосіївському - загоряння у двоповерховій складській будівлі.

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