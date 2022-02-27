Це тільки перша така операція.

Литва передала українській армії автомати, пістолети і бронежилети.

Про це повідомив командувач литовською армією генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в Facebook.

"Щойно завершилася перша матеріально-технічна операція, в рамках якої литовські солдати передали українській армії велику кількість автоматів, пістолетів, шоломів і бронежилетів", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що це тільки перша така операція, а також подякував литовським солдатам і перевізникам.

Раніше віце-прем'єр Латвії запропонував заходу надати притулок кожному російському солдату, який здасться українським військовим.

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