Підтримка повноправного членства могла б допомогти в нинішніх складних умовах, вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Литва і Польща підтримали надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на його спільній прес-конференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою та президентом Польщи Анджеєм Дудою, які перебувають у нашій країні з робочим візитом.

"Сьогодні ми приділили особливу увагу питанню реалізації європейських, євроатлантичних прагнень України. Я вдячний президентам Литви і Польщі за те, що ваші прекрасні держави серед перших, хто визнав європейську перспективу Україну та ухвалили двосторонні декларації з нами. Переконаний, що ми не маємо зупинятися на цьому", - сказав Зеленський.

Зеленський подякував Дуді і Науседі за підтримку у питанні надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

"Саме конкретні дії з боку Європейського Союзу, які б демонстрували рух України до повноправного членства, могли б суттєво підтримати Україну в нинішніх складних умовах. Ми про це дуже багато говорили. Ми вважаємо, що сьогодні це дуже важливий сигнал для українського суспільства, для об'єднання нашої держави", - сказав Зеленський.

Раніше в лютому речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано заявив, що питання членства України не на порядку денному, але Росія у цьому процесі жодного рішення не прийматиме.

Загроза повномасштабного нападу Росії

Біля кордонів України все ще перебуває майже 200 тисяч російських військових. Згідно з даними ЗМІ, їхня кількість протягом останніх тижнів тільки збільшилась, всупереч заявам МО РФ про нібито відведення сил до місць постійної дислокації.

Крім того, останніми тижнями помітно загострилась ситуація на Донбасі. Провокації з боку найманців Кремля почастішали після заяви Путіна про визнання "ЛДНР".

РФ вже офіційно погодила використання регулярної армії за кордоном, тобто неприховане перекидання військ РФ в ОРДЛО.

22 лютого Путін уточнив, що визнає "ЛДНР" у межах Донецької і Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення підконтрольних Україні територій.

Своєю чергою, американський лідер Джо Байден, коментуючи останні новини довкола російсько-української кризи, зазначив, що Вашингтон досі вірить у повномасштабну атаку РФ проти України.

Президент США зауважив, що "російські сили зберігають сили у Білорусі для атаки на Україну з півночі, включаючи воєнну авіацію і наступальні ракетні системи".

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